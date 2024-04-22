AirTrunk 與中華電力曾合作推出「每小時可再生能源證書」方案，由中華電力於新界西堆填區的堆填沼氣發電項目所產生的可再生能源電量，與微軟數據中心的每小時用電量掛鈎。

AirTrunk首席客戶和創新長Damien Spillane表示，作為區內最大的超大規模數據中心供應商，公司不斷尋找與客戶和公用事業機構合作的機會，以支持雲端服務的永續成長，這項協議強調需要多個利益相關者的合作來幫助行業脫碳。

中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，他們樂見更多企業客戶購買份額更大、年期更長的可再生能源證書，展現他們對可持續發展的長遠承諾及對本地可再生能源發展的支持。他們很高興與AirTrunk一起為微軟達到其使用可再生能源的目標。中華電力會繼續與商業客戶合作，協助他們節能和減少碳足跡，以支持香港特區政府的長遠減碳目標。

微軟再生能源和無碳能源總經理Adrian Anderson表示，透過借助AirTrunk和中華電力在香港市場的能力，他們能夠獲得額外的可再生能源供應，以支持在2025年前達到使用100%可再生能源的目標。這合作夥伴關係對於他們繼續實現可再生能源目標至關重要。

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