moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

德勤：港交所經修訂的《上市規則》未一刀切屬好事

德勤中國風險諮詢華南區主管合夥人馮文珊表示，對於港交所（0388）4月19日發布的有關氣候信息披露規定的資訊總結（經修訂的《上市規則》）是分階段實施新氣候規定的表示歡迎，稱給企業以過渡時間是好的事情，並贊同該《上市規則》未「一刀切」，給中小型企業留下「不遵守就解釋」的空間。

此外，德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江表示，為實現ESG綜合報告，房地產企業需要使用強大的ESG軟件和硬件工具來收集、分析和報告ESG數據。物聯網設備可以自動收集ESG數據，包括空氣質素、公共事業消耗、垃圾收集數據，並與建築管理系統相連接。

其他報道

中移動首季多賺5.5%至296億人幣 

中移動3月移動業務客戶總數9.96億戶 5G套餐客戶數7.99億戶

「郭老太」4月19日出資逾2884萬增持新地至27.99%

澳門首季旅客增近八成至近888萬人次 國際客中菲律賓客佔最多

彭博報告料去年200名香港銀行家被炒 或因薪酬遠高於新加坡同行

泡泡瑪特第一季整體收益增長最多45%

萬洲首季調整前純利升73%至3億美元

太和遭內地銀行索賠17億人幣

David Webb增持佐丹奴至5% 稱：「Came back for another T-shirt.」

證券及期貨專業總會建議成立具獨立性的業界發展自律組織

余偉文：銀行業與中小企同舟共濟 金管局今推一站式中小企資訊平台

李寧：首季零售流水按年低單位數增長 同店銷售中單位數下降

雷軍：小米SU7產能和交貨速度正在快速提升

全日沽空金額減9% 盈富沽空增3.5倍

陳茂波：金管局正建立本地綠色分類框架

多間分店結業或暫停營業 Chateraise：沒有計劃縮減業務

兆科眼科料今年研發費用較去年少

金發局馮華健：香港具豐富資金投資綠色技術領域公司

DFI集團去年推多舉措促減廢 共捐贈逾250噸食物

內地首季有46萬家餐飲企業「執笠」 按年大增232.6%

瑞銀：撤辣後市場氣氛由熾及冷 重申全年樓價跌5%

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.67%

WeChat Pay HK及微信支付 增覆蓋至電車、天星小輪、城巴及新大嶼山巴士

馮文珊補充，利用技術進行ESG報告還可以增加準確性和透明度，改善績效分析，並實現更全面的資產估值。並且，她指現在房地產行業已經開始運用許多新的技術推動ESG發展：例如現在工人的安全帽中有通訊設備，提高效率；虛擬現實技術（VR）的應用顯著減少了工時的消耗，使施工過程更加流暢。

德勤今日發布了《房地產行業ESG洞察：全球視角下的可持續發展與氣候變化》報告，綜合了德勤全球成員所的洞察，以探討ESG議題對全球房地產行業監管、戰略規劃、營運、估值、數據管理等方面的影響。

 