德勤中國風險諮詢華南區主管合夥人馮文珊表示，對於港交所（0388）4月19日發布的有關氣候信息披露規定的資訊總結（經修訂的《上市規則》）是分階段實施新氣候規定的表示歡迎，稱給企業以過渡時間是好的事情，並贊同該《上市規則》未「一刀切」，給中小型企業留下「不遵守就解釋」的空間。
此外，德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江表示，為實現ESG綜合報告，房地產企業需要使用強大的ESG軟件和硬件工具來收集、分析和報告ESG數據。物聯網設備可以自動收集ESG數據，包括空氣質素、公共事業消耗、垃圾收集數據，並與建築管理系統相連接。
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馮文珊補充，利用技術進行ESG報告還可以增加準確性和透明度，改善績效分析，並實現更全面的資產估值。並且，她指現在房地產行業已經開始運用許多新的技術推動ESG發展：例如現在工人的安全帽中有通訊設備，提高效率；虛擬現實技術（VR）的應用顯著減少了工時的消耗，使施工過程更加流暢。
德勤今日發布了《房地產行業ESG洞察：全球視角下的可持續發展與氣候變化》報告，綜合了德勤全球成員所的洞察，以探討ESG議題對全球房地產行業監管、戰略規劃、營運、估值、數據管理等方面的影響。