該公司指，在香港有84%受訪消費者認同監察個人信貸的重要性，當中有59%表示至少每季定期監察個人信貸報告。數據均顯示消費者對維持良好信貸紀錄的意識越來越高，因為這將有助他們取得更多所需的新信貸。

環聯同時調查了香港消費者首次登記使用信貸監察服務的原因及結果。當中最常見的原因為服務免費，佔33%、防範詐騙則佔26%，改善信貸評分佔25%。然而，在使用信貸監察服務一段時間後，受訪者均表示信貸監察能為他們帶來更多效益。即45%信貸監察用戶的目標為取得新信貸。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，透過使用信貸監察工具以提高Z世代消費的金融素養及意識非常重要。這不僅使他們能取得更多信貸產品和額度，同時可培養他們盡責管理信貸的能力，促進信貸市場可持續增長。

調查發現28%的香港消費者希望透過信貸監察來時刻留意個人總結欠和信貸健康。信貸管理者是指信貸風險級別為優良1或以上的消費者，他們監察信貸的目標一般為減少或維持其結欠，以及偵測任何詐騙行為。調查發現，在開始信貸監察後一年內，信貸管理者的總結欠平均下降35%。調查發現，尋求信貸改善者在開始信貸監察一年後，信貸評分平均提升了92分。此外，有35%受訪者亦表示，他們會優先償還提供免費信貸監察服務的金融機構之欠款。

孫威瀚補充，調查清楚顯示，為消費者提供信貸監察服務對金融機構帶來重大效益。金融機構應把握機會，透過信貸教育工具幫助消費者，推動穩健增長並建立長久互信的客戶關係。

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