此外，她指新股低迷是周期性的問題，恒指的上落不是市場營運者能控制的，且市場有起落是正常表現。史美倫表示香港現在不缺排隊上市的公司，目前在申請上市的公司有一百間左右，所以不是供應的問題，主要是高息環境下很多投資者將錢放到銀行多於投資。

另外，史美倫稱任內最深刻的事件為三十年前H股在港上市，帶動了中港加深合作，為互聯互通打下了基礎。並且，她對於「新股通」最終未能於任內推出並不遺憾，認爲很多事情並非能夠一步到位，需要一步一步進行。

關於卸任港交所主席後的計劃，史美倫表示會退下前線，並留任阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的獨立董事一職，及集中於非牟利工作。

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