港交所（0388）主席史美倫將於月底卸任，她在港交所股東大會後會見傳媒時表示，很高興在自己任期内開始推動港交所更加國際化，令到港交所在國際上被更多的人認識，並開拓了更多的市場，例如2019年開拓了中東市場，並在倫敦和紐約開辦了辦事處，而且港交所的產品也更加多元化和國際化，並指希望未來港交所繼續努力推動國際化。
此外，她指新股低迷是周期性的問題，恒指的上落不是市場營運者能控制的，且市場有起落是正常表現。史美倫表示香港現在不缺排隊上市的公司，目前在申請上市的公司有一百間左右，所以不是供應的問題，主要是高息環境下很多投資者將錢放到銀行多於投資。
另外，史美倫稱任內最深刻的事件為三十年前H股在港上市，帶動了中港加深合作，為互聯互通打下了基礎。並且，她對於「新股通」最終未能於任內推出並不遺憾，認爲很多事情並非能夠一步到位，需要一步一步進行。
關於卸任港交所主席後的計劃，史美倫表示會退下前線，並留任阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的獨立董事一職，及集中於非牟利工作。
其他報道
赤子城首季社交業務收入料最多升71% 平均月活躍用戶2855萬
恒指收市升372點 創近5個月新高 成交近1300億 出門問問收市潛水3%
大摩料萬州股價未來45天會有70%至80%機會上升 目標價6.5元
恒指半日升281點 重上17000關 出門問問半日潛水18%