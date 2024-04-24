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港交所委唐家成任主席 接替史美倫

港交所（0388）公布，董事會今天委任唐家成出任香港交易所主席，任期至2025年股東周年大會，有關委任有待香港特別行政區行政長官書面核准。

據公告，唐家成就其擔任董事會主席和董事委員會主席職位將收取2024/2025年度非執行董事袍金合共455萬元。

現年69歲的唐家成表示，深感榮幸能被選任為香港交易所主席，期待與港交所董事會的各位同仁、由陳翊庭領導的優秀管理團隊以及持份者緊密合作，為實現香港市場的可持續繁榮共同努力。他將會全力以赴，帶領港交所團隊同心協力，進一步鞏固和提升香港作爲全球金融中心的戰略地位。

唐亦向史美倫表示衷心感謝，感謝她過去6年來的傑出領導，讓港交所在充滿挑戰的宏觀環境中不斷前進。

他續稱，港交所深知自身處於一個不斷變化的營運環境中，其中挑戰與機遇並存。儘管交易所無法控制地緣政治及利率變動等外部因素，但必須積極主動地把握未來的每一個機遇，致力於進一步豐富產品生態圈，加強基礎設施建設，並提升港交所的市場競爭力。

通過有效應對當前挑戰並把握長期發展機遇，港交所將實現對廣大投資者的承諾，同時爲股東持續創造價值。

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