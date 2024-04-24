澳門六大博彩持牌公司今日分別在當地上載2023年度全年業績報告，隨著按賭牌新規定將股本金增至50億元（澳門元），及在疫後經營環境改善，財務狀況表現陸續見到改善。當中澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合仍處於虧損狀態，虧損約15.86億元之外，其餘皆扭轉虧損。當中盈利最多為銀河娛樂（0027）旗下銀河娛樂場，獲利69.77億元。
其他持牌博企去年度的業績方面，金沙中國（1928）旗下威尼斯人、美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿超濠、永利澳門（1128）旗下永利渡假村（澳門）、新濠博亞（美：MLCO）旗下新濠博亞（澳門），則分別獲利61.41億元、36.82億元、27.35億元及4.24億元。
至於六大博企的資產淨值方面，澳娛綜合最細，約餘4.07億元；銀娛為眾博企中規模最大，達到180.02億元。威尼斯人、美高梅金殿超濠、永利渡假村（澳門）及新濠博亞（澳門）則分別達到9.53億元、123.75億元、119.99億元及77.85億元。
在賬目上顯示的累計虧損方面，新濠博亞（澳門）仍滾存156.09億元。威尼斯人及澳娛綜合則分別滾存達101.49億元及55.98億元。另澳娛綜合在其業績披露中首次透露，將積極發展社區旅遊，並重點活化新馬路歷史片區，當中包含內港16號和14號碼頭、金碧文娛中心、澳門皇宮等，致力將該片區打造成澳門全新的文化地標潮區，冀惠及該區的中小企業。
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