長建及長實各佔財團40%權益，電能則持有20%權益。長建及長實主席李澤鉅表示，很高興集團成功收購一項具穩定回報的優質資產。

據上述財團介紹，Phoenix Energy是北愛爾蘭三個配氣網絡之一，於1996年率先投入服務，現為當地規模最大配氣商，具市場領導地位。該天然氣網覆蓋北愛爾蘭78%管道，為包括大貝爾法斯特地區在內的48%北愛爾蘭人口提供服務。

而據電能公布，電能附屬公司、長實（1113）、長建（1038）各自與澳洲投資項目CK William訂立第一次股份認購書，分別認購CK William的46,526股 、 93,052 股 及 93,052 股普通股，總認購價分別為4652.6萬英鎊（相當於約4.5億元）、9305.2萬英鎊（相當於約9.01億元）及9305.2萬英鎊（相當於約9.01億元），以上股份認購均按集團、長江實業集團及長江基建集團各自佔 CK William 權益之比例，根據實質上相同之條款進行。

同日，電能實業附屬公司、PAHGI、長實、CKAUK、長基、CKIGI、CK William 及 CK William 附屬公司就償還貸款訂立 一份實施契約，當中電能、長實及長基同意就第二次股份認購於生效日期分別認購CK William的13.75萬股、27.5萬股及 27.5萬股普通股，總認購價分別為2.67億澳元 （相當於約13.5億元）、5.33億澳元（相當於約26.94億元）及 5.33億澳元（相當於約26.94億元），以上股份認購均按集團、長實及長基各自佔 CK William 權益之比例， 根據實質上相同之條款進行。

電能指，第一次股份認購及收購符合本集團投資於全球的能源基建項目的策略。第二次股份認購為CK William 集團資本結構調整的一部分，以精簡其資本結構及加強其財務彈性。

第一次股份認購為 CK William 集團提供用於支持其根據收購協議收購Phoenix Energy母公司Lionrai的全部已發行股本的部分資金；根據該收購協議，於完成交易時，亦即目前預計將於2024年4月26日或前後發生，應付給賣方的代價及其他費用估計為約3.13億元英鎊（相當於約30.26億元）。

收購的其餘代價及其他費用將由集團、長實及長基提供貸款支付；以上貸款將按一般商業條款，以及集團、長實及長基分別持有的 CK William 權益 之比例提供。

CK William目前擁有及營運四家能源公司，業務涵蓋電力與燃氣配送及可持續分佈式能源發電。

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