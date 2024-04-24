嘉實表示，兩現貨ETF推出旨在解決投資者在傳統加密貨幣投資面對的高操作門檻和管理成本，港交所上市的標準化產品可提高傳統股票市場投資者的便利性，允許其使用現有賬戶投資，同時有效降低投資者自行管理錢包、密鑰等帶來的技術問題和操作風險。

嘉實國際行政總裁兼首席投資官韓同利認為，ETF正式獲批不僅滿足投資者對高成長性資產的需求，亦可直接參與區塊鏈和加密資產發展帶來的投資機會。

華夏基金（香港）亦宣布，華夏比特幣ETF和華夏以太幣ETF已獲得香港證監會的批准，擬於本月30日上市，兩隻ETF旨在提供緊貼比特幣和以太幣現貨價格的投資回報（扣除費用及開支前），是亞洲市場上首次推出的此類產品。

華夏基金（香港）數字資產管理及家族財富管理負責人朱皓康表示，亞洲現貨比特幣和以太幣ETF的發行，為零售和機構投資者提供了一個安全、高效且便捷的配置加密資產的優秀工具。

朱皓康指出，香港現貨加密貨幣ETF相較於實物加密貨幣，其受監管機構認可，在傳統交易所上市，由專業基金公司管理，合作的加密貨幣交易所受監管等特點，和全球首創的實物申贖機制，有望吸引將實物加密貨幣轉換為ETF產品的加密資產投資者。隨着加密貨幣ETF在香港機構和零售市場中日益普及，預期此類產品將受到市場的熱烈歡迎。

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