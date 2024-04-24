據報道，在股市重挫後，券商提高回報率至紀錄高點附近，以吸引買家重返「雪球」市場。

報道引述不願具名的知情人士表示，監管部門本周通知一些大型券商，要求暫停淨

新增涉及A股的場外衍生品，其中包括基於期權合約的「雪球」產品。知情人士說，這些限制是暫時的，但尚不清楚何時會取消或放鬆。

彭博周一報道，中國部分券商利用超過40%的回報率來吸引「雪球」買家回歸，只要「雪球」所參考的股指保持在預設範圍內，該產品的投資者就可以收到類似於債券的票息。投資者持有時間越長，回報就越大。報道指這種衍生品於今年初加劇了中國股市的暴跌。

至於是次場外衍生品管理通知的下達，也正值中央巡視組開始對金融監管機構和其他單位展開新一輪常規巡視。中證監未有回應彭博的置評請求。

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