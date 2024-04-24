彭博報道，中國監管機構本周通知一些大型券商，要求暫停淨新增涉及A股的場外衍生品，其中包括基於期權合約的「雪球」產品。
據報道，在股市重挫後，券商提高回報率至紀錄高點附近，以吸引買家重返「雪球」市場。
報道引述不願具名的知情人士表示，監管部門本周通知一些大型券商，要求暫停淨
新增涉及A股的場外衍生品，其中包括基於期權合約的「雪球」產品。知情人士說，這些限制是暫時的，但尚不清楚何時會取消或放鬆。
彭博周一報道，中國部分券商利用超過40%的回報率來吸引「雪球」買家回歸，只要「雪球」所參考的股指保持在預設範圍內，該產品的投資者就可以收到類似於債券的票息。投資者持有時間越長，回報就越大。報道指這種衍生品於今年初加劇了中國股市的暴跌。
至於是次場外衍生品管理通知的下達，也正值中央巡視組開始對金融監管機構和其他單位展開新一輪常規巡視。中證監未有回應彭博的置評請求。
其他報道
嘉實國際、華夏基金獲批推比特幣現貨及以太幣現貨ETF 兩產品料月底上市
長建、長實及電能合共斥資74億收購北愛最大配氣網絡Phoenix Energy
六賭股上載業績 銀娛資產淨值達180億佔龍頭 澳娛擬活化新馬路
新東方第三財季經調整淨利潤錄1.047億美元 按年升9.8%
赤子城首季社交業務收入料最多升71% 平均月活躍用戶2855萬
恒指收市升372點 創近5個月新高 成交近1300億 出門問問收市潛水3%
大摩料萬州股價未來45天會有70%至80%機會上升 目標價6.5元