期內營業收入及其他經營收入按年跌21.7%至9.98億美元。

富智康表示，預期多項因素與公司今年上半年可能產生之虧損有關，包括消費需求疲軟；集團未被充分利用資產及閒置資產持續造成不利財務影響，而集團已制定計劃及實施措施以解決此問題，作為集團持續精簡/重組活動的一部份，包括可能出售任何該等資產，以儘量減少該等資產的持續不利財務影響；集團利息開支增加；儘管全球手機市場的智能手機出貨量預期於今年錄得低個位數增長，但由於全球智能手機市場飽和已有一段時間，市場自2017年年底以來充滿挑戰，此市況一直持續至今年。

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