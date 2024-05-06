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匯豐調查：六成內地高淨值受訪者選擇香港為亞洲區內最宜居城市

匯豐於上月調查了114名擁有可投資資產達300萬美元或以上，並有意或有興趣在亞洲其他城市獲取居留權的中國內地高淨值人士，約六成認為香港是區內最理想城市。匯豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如表示，CIES（新資本投資者入境計劃）讓申請人透過香港打開海外市場多元化投資和財富增值機會。

該調查顯示，受訪者選擇香港主要由於香港經濟自由度高、金融基建穩健、擁有國際網絡、醫療及教育系統可靠等。另外，新CIES計劃中該行將為申請人提供專門服務，並不會收取行政費用。除股票和債券外，匯豐亦會提供存款證、單位信託基金及保險，並在尖沙咀、旺角及中環總行設立三個CIES中心，有團隊協助客戶金融和銀行服務需求。同時，該行與德勤、景鴻集團、安永、畢馬威及寰宇移民等為策略合作夥伴。

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