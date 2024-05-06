根據《通知》，非深圳市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）限購1套住房，在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求由3年調整為1年；在其他範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求仍為3年。

《通知》明確，有兩個及以上未成年子女的本市戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策的基礎上，可在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內再購買1套住房。

《通知》規定，同時滿足設立年限滿1年、在本市累計繳納稅款金額達100萬元人民幣、員工人數10名及以上條件的企事業單位，可在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區購買商品住房，用於解決員工住房等需求。

《通知》強調，支持在深圳市有開發項目的房地產開發企業以及相關房地產中介機構開展商品住房「收舊換新」和「以舊換新」工作。對於實施「收舊換新」的房地產開發企業，收購換房人舊房時不受深圳市關於企事業單位、社會組織等法人單位購房政策的限制。市住房公積金管理中心將提供房屋交易便民服務，優化商品住房「帶押過戶」流程，提升房地產交易便利度。

《通知》優化了在深工作人員以及多子女戶籍家庭在部分區域的住房限購政策，調整了符合條件的企事業單位在部分區域購買商品住房的政策，進一步提升房產交易的便利度，有利於更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，促進深圳市房地產市場平穩健康發展。

其他報道

傳承教育：與麥明詩及其母討論合作發展幼兒教育課程

穆迪料內房今年銷售全年下跌 未來半年至12個月房價走弱

本港食肆首季總收益升幅放緩至2.3% 中式餐館數量減1.8%

高盛：4月香港PMI受壓與新接訂單指數拖累有關

調查：今年首季29%中小企表示較困難取得貸款

李家超：各項人才入境計劃已吸引逾12萬人才抵港

澳門MOX累計上市債券總值6239億元 上月上市債券達151億澳門元

澳門五一檔期旅客較預期少 花旗：韓國旅客成高端中場豪賭客

香港寬頻與AXA安盛合作推家居保

母親節廣告惹議 「媽媽您先用」等訊息被轟性別定型 藍月亮：或表達不到位

匯豐調查：六成內地高淨值受訪者選擇香港為亞洲區內最宜居城市

金管局阮國恒：因商舖減租而call loan 並非銀行風險取態

恒指收市升102點 連升10日 科指升0.9% 北水流入兩周最多

平安壹賬通改名為PAObank

老虎證券虛擬資產交易佣金0.2%起 豁免託管費

花旗調查：「撤辣」後逾七成富裕人士置業意欲更高

滬深三大指數高收 滬指升逾1% 連續第4個交易日突破萬億人幣

巴菲特：將印度的投資機會留待巴郡未來管理層發掘

萬科據報已備好資金償付5月到期票據

余偉文：今年外匯基金表現不確定性高 續持防禦性策略

中國天瑞水泥：大股東有1000萬股份未被斬倉

保利置業：4月合同銷售金額跌11%

嚐‧高美深圳開設首間十里湘薈餐廳 下季開幕