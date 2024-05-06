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余偉文：鼓勵銀行審慎管理風險 同時平衡支持實體經濟的需要

金管局總裁余偉文表示，鼓勵銀行於審慎管理風險時，可以平衡支持實體經濟的需要。他稱，該局聯同主要銀行於3月時，公布的9項支持中小企措施，於過去1個月內，受惠中小企客戶已經超過3000家。當中，銀行對1100個有困難客戶提供「還息不還本」及部分還本等信貸支援，涉及金額超過40億元。

余偉文續指，銀行亦對1800個有需要的中小企客戶，提供寬減信貸申請費用、貸款承諾費（commitment fee）、利息等優惠，減輕了中小企的財務負擔。

余偉文出席「全力發展經濟 支援中小企業」論壇提到，過去一星期的「五一黃金周」，或已感受到旅客消費模式較疫情前已經出現轉變，有些旅客傾向在香港的非傳統旅遊區「深度遊」或「打卡」，部分行業確實繼續需要更多支持去保持活力、駕馭挑戰。

另外，金管局上月設立了一站式中小企資訊平台，列出主要銀行為中小企解答查詢的服務專線及信貸產品。余偉文表示，平台推出短短兩星期，已經有接近200家中小企透過銀行的服務專線申請貸款。

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