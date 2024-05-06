4月份，新訂單指數從上月的35.3升至 53.9， 新出口訂單指數從上月的53.0升至4月份的 53.5。服務業就業指數從上月的49.6下降至 48.2。 受訪企業表示，需求改善及客戶群體擴大促使新訂單增加，而外部市場狀況的改善和旅游活動的增加也支持了新出口訂單增長。

此外，物價指標顯示4月份通脹壓力小幅上升。4月，服務業投入品價格指數從51.4微升至51.5，服務業銷售價格指數從50.8上升至51.1。 受訪企業表示，原材料、勞動力和能源成本導致運營費用增加，服務提供商正尋求與客戶分擔不斷上升的成本壓力。

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