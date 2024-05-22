澳門統計暨普查局資料顯示，今年4月入境旅客共260.07萬人次，按年上升14.4%，恢復至2019年同期的75.8%；與3月比較則下跌4.4%。不過夜旅客達134.99萬人次，留宿旅客達125.08萬人次，按年分別增加23%及6.3%。旅客平均逗留1.2日，與去年同月持平。當中留宿旅客的平均逗留時間達2.3日，增加0.1日。首四個月合計，訪澳入境旅客共1147.65萬人次，按年上升58.9%，恢復至2019年同期的83.2%。
按客源分析，4月份內地旅客按年增加25.3%至173.73萬人次，其中個人遊旅客佔79.34萬人次，下跌3%。大灣區珠三角九個城市旅客按年增加28.6%至79.29萬人次，香港旅客佔58.16萬人次）按年減少22%。台灣地區旅客按年增加1.2倍，達7.35萬人次倍。國際旅客20.83萬人次，按年上升91.9%，恢復至2019年同期的68.6%；當中菲律賓旅客佔最多，達385851人次，按年大增86.6%；長途美國客達12873人次，恢復至疫情前58.5%。
瑞銀日前發表報告指，根據其從渠道所得資訊，澳門在過去7日的日均賭收為6.86億澳門元，較此前7日的日均賭收5.79億澳門還要高，為澳門去年在疫後重新通關後最高的非假期單個星期的數據。這與當地舉行連場活動成關，並反映五一勞動節檔期後保持韌性。
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