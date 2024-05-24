短期而言，Joni Teves指市場有部分獲利沽貨，不過逢低買入的意願仍強勁，限制下跌空間。不過，她提醒美國經濟增長加速，推動聯儲局政策轉向鷹派，是金價最大的風險因素，在過去聯儲局加息周期，金價在首次加息後的2至3季後平均下跌約9%。

瑞銀在4月初將今年布蘭特期油預測，由每桶82美元上調至83美元，明年和長期預測則維持在80美元和75美元，反映4月份之前油價的大幅反彈和市場的供需緊縮。該行認為需求增長超出預期、供應有限，導致石油在今年上半年出現供應缺口。

瑞銀證券石油化工分析師郭一凡指出，石油輸出國組織及其盟友下一步的決策備受關注。鑒於近期油價下跌和需求增長放緩，瑞銀不再預期油組及其盟友在今年第三季度部分恢復產量，而是預期油組進一步延長減產3個月。在瑞銀新的基準預測情景，油組及盟友產量將在2025年第二季度首次部分恢復。因為油組在今年第三季不復產，瑞銀預期第三季市場供需將會收緊，估計每日原油短缺由每日40萬桶擴大至100萬桶，因應季節性因素會在第四季舒緩至30萬桶。

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