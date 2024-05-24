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趣致集團暗盤收報33元 一手帳面賺1600元

内地自動售賣機「趣拿」母企趣致集團（0917）下周一（27日）上市，今輝立暗盤開市報26.1元，較上市價25元高出4.4%；高見41.95元，較上市價高出67.8%；收報33元，較上市價高出8元或32%，每手200股，一手帳面賺1600元。成交74.6萬股，成交金額2,640萬元。

富途暗盤今日最高見48.35元，較上市價高出93.4%；收報34.55元，較上市價高9.55元或38.2%，一手200股賬面賺1,910元。成交17.86萬股，涉資678萬元。

趣致集團全球發售1,970.4萬股，集資最多約5.85億元，其中香港發售涉197.4萬股，佔發售股份10%，每手200股入場費約5,999.91元。

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