恒生銀行（0011）、香港科技園及和富社會企業，宣布正式啓動Future Ecopreneur Programme合作項目，旨在培育本地學生和年輕畢業生成為可持續發展和綠色科技領域的未來領袖，參與青年可提80至100個可持續發展營商理念，部分方案可獲科技園公司和恒生提供進一步支援，資金支持則由科技園負責，而計劃目標為培育出30至40間綠色科技初創企業。
項目參與者將參與一系列活動包括海外及大灣區生態遊、可持續發展課程、創業訓練營和以社區為本的可持續發展項目等，並有機會與恒生銀行在内的行業領袖直接交流，同時透過科技園龐大的綠色創科網絡，獲取最新的綠色科技和應用相關知識。
香港科技園現時有超過100間從事綠色科技的公司；香港科技園基金主席黃永光表示，希望透過吸引和裁培未來的環保創業人才，加入本港的創科生態圈，推動綠色產業，帶來正面影響。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，計劃不僅是為了創造更多可持續的解決方案，亦為培育更多未來的領袖，見證他們為世界帶來正面的影響。
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