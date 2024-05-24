項目參與者將參與一系列活動包括海外及大灣區生態遊、可持續發展課程、創業訓練營和以社區為本的可持續發展項目等，並有機會與恒生銀行在内的行業領袖直接交流，同時透過科技園龐大的綠色創科網絡，獲取最新的綠色科技和應用相關知識。

香港科技園現時有超過100間從事綠色科技的公司；香港科技園基金主席黃永光表示，希望透過吸引和裁培未來的環保創業人才，加入本港的創科生態圈，推動綠色產業，帶來正面影響。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，計劃不僅是為了創造更多可持續的解決方案，亦為培育更多未來的領袖，見證他們為世界帶來正面的影響。

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