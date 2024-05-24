另外，由於利率上升和全球通脹抑制了消費者支出，2023年電子商務交易量僅小幅增長7%。然而，消費者收縮支出的情況下，欺詐者卻變得更加活躍。人為發起網路攻擊數量同比激增80%，導致攻擊率達到2.8%，按年大增59%。這一攻擊率增長的關鍵因素是欺詐者集中攻擊電子商務帳戶的帳戶接管部份，登錄時的攻擊率達到3.3%，按年增長119%。

LexisNexis Risk Solutions欺詐及身份識別副總裁Stephen Topliss表示，網路犯罪分子不斷擴大其非法活動的規模和複雜程度，專業詐騙中心已成為對全球消費者發動數位攻擊的常態。儘管這些詐騙中心將繼續推動人為發起的網路攻擊威脅，但企業亦不能對日益復雜的傀儡程式掉以輕心。傀儡程式可以模仿人類行為，以逃避傳統的防範解決方案。通過專注於實時識別先進傀儡程式，企業可以降低它們創建欺詐帳戶或測試被盜登錄憑證以便在未來進行帳戶接管攻擊的能力。」。

在全球範圍內更多採用3D安全驗證技術（3D Secure）來降低無卡支付交易的欺詐風險僅是企業應對網路犯罪威脅升級的方法之一。特定市場的監管變化，例如建立更明確的責任框架，可以為加強全球合作樹立典范，以最大限度減少犯罪分子的數位活動影響。

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