香港電訊（6823）舉行股東周年大會，有股東稱留意到公司資產淨值持續減少，過去幾年派息比率超過100%，質疑派息的可持續性。主席兼執行董事李澤楷表示，公司是信託形式運作而在會計處理上有所不同，故投資者應集中現金流能否支持派息率持續，以及派息後的投資能力，「如果公司派唔到咁嘅息，董事會唔會批准」。他重申公司業績穩健，料派息也會持續穩健。他又稱香港電訊股價過去幾年表現較恒指、亞洲其他電訊公司平穩。
董事總經理許漢卿補充，公司派息主要根據現金流決定，作為電訊公司會較著重基礎建設投資，例如光纖網絡、5G網絡的投資早已進行，在會計制度上需時間分攤折舊，故盈利未必與現金流一致。香港電訊截至去年12月底止的經調整資金流錄得57.98億元，按年增加3%，當中年內已付融資成本淨額上升77%至15.58億元。
另外，有股東希望公司能夠推出優惠的電話上網計劃，供經常北上港人使用。李澤楷指出公司已推出一卡兩號，亦有特別數據計劃提供予相關客戶，減低漫遊支出，但他呼籲港人可多留港消費，刺激本港經濟。
其他報道
「新興市場之父」麥樸思：中國市場之前跌得太多 現在已見底屬入市良機
萬科據報就500億人幣貸款與銀行磋商 或創兩年來亞太最大筆貸款
小米冷氣半夜掉落險砸中女兒 用家要求換新機被拒 客服：共振久了會鬆脫
聯想遭標普下調2025/26財年EBITDA利潤率預測至6.4%
人行：支持更多央行或企業發行熊貓債 完善人民幣跨境使用制度安排