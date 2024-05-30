董事總經理許漢卿補充，公司派息主要根據現金流決定，作為電訊公司會較著重基礎建設投資，例如光纖網絡、5G網絡的投資早已進行，在會計制度上需時間分攤折舊，故盈利未必與現金流一致。香港電訊截至去年12月底止的經調整資金流錄得57.98億元，按年增加3%，當中年內已付融資成本淨額上升77%至15.58億元。

另外，有股東希望公司能夠推出優惠的電話上網計劃，供經常北上港人使用。李澤楷指出公司已推出一卡兩號，亦有特別數據計劃提供予相關客戶，減低漫遊支出，但他呼籲港人可多留港消費，刺激本港經濟。

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