保泰開業5周年，聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，上個財年該行在自願醫保市場佔有率5%，現時每月新增近千個客戶，現時公司客戶年齡層以30多歲為主，在品牌建立後，過去對新科技較遲疑的年長客層亦有增加趨勢。他認為全港有近半居民沒有個人或顧主提供醫保，現時直銷渠道在保單銷售佔比逾7%，低於較外地成熟市場一成至兩成，業務仍有增長空間。

撇除整付保費的保單計算，去年保泰保單銷售數目排名全港第10，客戶數目去年按年增50%至14萬人。聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示醫保作為核心產品，目前累積重要的客戶基礎可產生更大價值，帶動定期壽險、補充保險產品銷售，該行目標在未來3年成為本港3大醫保公司之一。

保費方面，因應醫療通脹上升，陳鯤宇表示去年底上調一次保費，預期今年亦會上調，不過兩年的加幅均會低於8%至10%醫療通脹升幅。控制保費上升，在醫療方面會加強預防性檢查投放，讓客戶輕症時已開始治療。降低營運成本方面，目前在核保、理賠等核心程式人工智能編寫改善流程，並在在客戶服務、市場營銷等各範疇應用，相對傳統壽險公司累積有不同的系統，人工智能較難放在核心系統應用。

保泰去年經常性收入增50%至逾2.5億元，至於收支平衡時間，顏耀輝指內部評估曾可在兩年達成，若減少在獲客、品牌投放資放現時已可做到，但現時仍優先於業務增長。陳鯤宇補充，獲客成本與預期客戶利潤在合理水平，業務是可以盈利。至於會否上市，顏耀輝指去年進行2.72億元的B2輪融資後已充裕資金，及後續會繼續融資，對融資渠道保持開放。

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