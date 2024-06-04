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港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌1.69點子至4.48315%，是5月31日後最低，當日報4.47411%。

港元現報7.8183元升值19點子，曾貶值最多1點子，報7.8203元，亦曾升值最多30點子，報7.8172元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.85點子至3.62762%，是5月16日後最低；1星期HIBOR跌8.37點子至3.98107%，是5月17日後最低；2星期HIBOR跌6.64點子至4.10405%，是5月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.23點子至4.7178%，是5月20日後最低；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.81095%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.57點子至4.97369%，是5月21日後最低。

美元指數現報104.08貶值0.06點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44429%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9702%，連續3日擴闊，利差是2024年5月21日後最闊，當日差距為-0.9952%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年5月08日，當日利差報-1.2948%。

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