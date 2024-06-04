美減息預期升溫，美股隔晚個別發展，亞股個別發展。中資地產股板塊表現強勁，滬深樓市上周末回暖，萬科5月合同銷售按月反彈，花旗預計中國房價料在6-9個月內進一步企穩，看好具估值優勢的優質地產股。
恒指今早低開67點，高位升133點，低位跌67點，高低波幅201點。通訊服務、非必需消費品、地產股推動大市。上升股份比例為28.29%，下跌為22.66%，無升跌為49.03%。
恒指半日升38點或0.21%，報18441點，大市成交金額651億元；國指升14點或0.22%，報6546點。恒生科技指數收報3786點，升0.06%。
藍籌股成交金額267.28億元，佔大市成交41.05%；科指成份股成交金額114.84億元，佔大市成交17.64%；國指成份股成交金額227.16億元，佔大市成交34.89%。
24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額增加10.75%，至85.35億元，佔大市成交13.09%。牛熊證成交金額43.11億元，增加28.63%；窩輪成交金額42.24億元，減少3%。
騰訊（0700）、美團（3690）、港交所（0388）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。
藍籌49隻升，31隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升6.57%，收報15.58元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌4.78%，收報9.37元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報113.5元，升4.13%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.82元，跌4.24%。
恒指受制於10天線(18595.32點)。科指受制於10天線(3818.64點)，250天線(3784.47點)失而復得。
北水南下合計淨流入45.54億元，較上日增加33.95%，連續第14日流入，累計流入581.98億元，對上一次連續14日淨流入是4月18日。
兗礦能源（1171）折讓9.9%配股 集資49億。收報17.62元，跌8.7%。
五礦資源（1208）：折讓31.41% 5供2 籌90億。收報3.42元，跌10.47%。
萬科（2202）獲深圳交行貸款11億人民幣，已提款。收報5.78元，升6.64%。
長城汽車（2333）5月銷售按年跌9.5%。收報12.3元，跌10.09%。
董建雄辭任中國鋁業（2600）董事長，史志榮獲委任新執董。收報5.97元，升3.65%。
思捷（0330）︰仍持ESPRIT知識產權，或伙投資者重建歐洲業務。收報0.211元，跌0.94%。
茶百道（2555）擬派發去年度股息每股0.28元人幣。收報10.22元，跌0.78%。
協鑫科技（3800）擬伙阿聯酋Mubadala拓多晶硅生產設施業務。收報1.45元，跌0.68%。
信能低碳（0145）競投九龍灣電動車充電站項目。收報0.65元，跌2.99%。
港交所（0388）委任黃益平及孫強為中國業務諮詢委員會。收報271.4元，升1.42%。
九倉（0004）長沙與凱悅酒店集團首度合作。收報23.95元，升0.63%。
冠君產業（2778）信託獲得50.5億無抵押貸款融資。收報1.67元，升1.21%。
洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.74元，升0.58%。
日清（1475）斥2.72億購韓脆卷零食製造商Gaemi Food拓非麵類業務。收報5.03元，升1.62%。
破頂股包括，GHW INTL（9933）創上市新高，見1.49元，收報1.42元，升3.65%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.05元，收報113.05元，升0.18%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見12.5元，收報12.4元，升2.31%；長久股份（6959）創上市新高，見75.95元，收報75.35元，升3.36%；華晨中國（1114）創52周高，見6.8元，收報6.68元，升6.88%；順豐同城（9699）創52周高，見11.9元，收報11.84元，升2.96%；招商局港口（0144）創52周高，見12.28元，收報12.26元，升4.97%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.81元，收報0.78元，跌1.27%；卓能（集團）（0131）創52周高，見2.05元，收報2.05元，升9.04%；新華通訊頻媒（0309）創52周高，見0.061元，收報0.061元，升3.39%；中船防務（0317）創52周高，見15.44元，收報15.2元，升3.12%。
破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.57元，收報6.53元，升0.31%。
10隻股份創上市新低，其中十隻包括，新晨動力（1148）低見0.199元，收報0.199元，跌8.72%；新礦資源（1231）低見0.285元，收報0.4元，升5.26%；方達控股（1521）低見1.05元，收報1.11元，升3.74%；世紀聯合控股（1959）低見0.162元，收報0.162元，跌2.41%；心泰醫療（2291）低見13元，收報13.96元，升1.45%；C-LINK SQ（2950）低見0.255元，收報0.255元，跌15%；博安生物（6955）低見8.9元，收報9.09元，升0.22%；東莞農商銀行（9889）低見4.57元，收報5元，升0.2%；鍋圈（2517）低見4.75元，收報4.83元，升0.42%；優博控股（8529）低見0.485元，收報0.495元，跌6.6%。
25隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.13元，收報0.13元，跌5.11%；周生生（0116）低見7.57元，收報7.64元，跌0.13%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.036元，無升跌；國華（0370）低見0.102元，收報0.103元，跌2.83%；越南製造加工出口（0422）低見0.54元，收報0.54元，跌1.82%；富元國際集團（0542）低見0.08元，收報0.08元，跌5.88%；稀鎂科技（0601）低見0.051元，收報0.057元，跌3.39%；中國環保科技（0646）低見0.113元，收報0.113元，跌41.75%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.65元，收報0.65元，跌12.16%；歡喜傳媒（1003）低見0.5元，收報0.52元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，景瑞（1862）收報0.132元，升94.12%；毅德國際（1396）收報0.62元，升55%；盛洋投資（0174）收報0.325元，升43.17%；陽光油砂（2012）創52周高，見1.2元，收報1.18元，升37.21%；杭品生活科技（1682）收報0.084元，升35.48%；御德國際控股（8048）收報0.047元，升34.29%；新城市建設發展（0456）收報0.46元，升27.78%；YUSEI（0096）收報0.8元，升26.98%；金輝控股（9993）收報3.45元，升26.84%。
下跌異動股，包括，中國來騎哦（8039）見52周低0.325元，收報0.34元，跌45.16%；中國環保科技（0646）見52周低0.113元，收報0.113元，跌41.75%；映美控股（2028）收報0.07元，跌22.22%；暢由聯盟（1039）收報0.113元，跌19.29%；綠色能源科技集團（0979）收報0.172元，跌16.1%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.248元，跌15.93%；新確科技（1063）見52周低0.096元，收報0.096元，跌15.79%；中生北控生物科技（8247）收報0.72元，跌15.29%；C-LINK SQ（2950）創上市新低，見0.255元，收報0.255元，跌15%；BENG SOON MACH（1987）收報0.219元，跌14.12%；興紡控股（1968）收報0.135元，跌14.01%。
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