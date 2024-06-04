香港電訊（6823）公布，旗下Now TV 與Netflix 合作推出多項優惠服務方案，讓客戶訂閱單一計劃，即可觀看 Now TV 及 Netflix 的節目内容。該服務適用於Now TV 機頂盒客戶，詳情將於稍後公布。香港電訊指Now TV 機頂盒客戶亦可繼續享用現有功能，包括遙控器（H1機頂盒）上的專用 Netflix按鈕，以及在用戶平台無縫登錄Netflix賬戶。
香港電訊個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健表示，與 Netflix 進一步深化合作，毫無疑問能讓公司提供更靈活的服務選項，並實現提供全面而多元化內容組合的承諾。他續稱，透過將 Netflix 串流服務無縫融入到 Now TV 的平台，為提升香港觀衆的娛樂體驗邁出重要一步。
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