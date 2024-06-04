香港電訊（6823）公布，旗下Now TV 與Netflix 合作推出多項優惠服務方案，讓客戶訂閱單一計劃，即可觀看 Now TV 及 Netflix 的節目内容。該服務適用於Now TV 機頂盒客戶，詳情將於稍後公布。香港電訊指Now TV 機頂盒客戶亦可繼續享用現有功能，包括遙控器（H1機頂盒）上的專用 Netflix按鈕，以及在用戶平台無縫登錄Netflix賬戶。