展覽期間，科技園公司設立面積達1000平方呎的展館，展示突破性的產品和服務，促成超過80場一對一合作會議，並聚焦多個生物技術領域的公司，包括兩所Health@InnoHK中心、六間科技園公司「生物醫藥科技培育計劃」旗下的初創企業，及八間醫藥公司，充份體現香港生物科技業界的多樣性和創新實力。

其中，InnoHK中藥創新研發中心成為全港首間在BIO登場的中國傳統草本藥物研發公司，向世界呈現中醫藥現代化及其在疾病治療的重大突破。

此外，展會期間香港科技園公司與投資推廣署合辦的「亞太峰會」60分鐘座談會也將登場，本座談會旨在解構香港如何發揮重要角色協助生物科技企業打入中國內地和全球市場。香港代表團亦將參與「全球創新樞紐」，以13分鐘演講向世界各地展示香港的生物科技生態圈。

此外，代表團及園區公司將於6月7日到洛杉磯考察，與ScaleHealth等主要機構會面，並參觀Hatch Lab、UCLA Clinical and Translational Research Institute及LA BioSpace等，加深對南加州生物科技生態圈的認識與協作。

美國BIO 2024匯聚來自約88個國家、超過2萬名業界領袖，涵蓋由研究及發現、臨床試驗、製造、業務發展、投資至市場營銷整個生物科技界的不同範疇。

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