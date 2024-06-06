羅奇表示，他提出有關香港發展的討論，核心問題在於香港與內地緊密的經濟關係，而內地的經濟增長正面臨挑戰。

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政府昨晚發聲明，以「讓數據及事實說話、闡明香港亮麗前景」為題，不點名回應個別人士就香港經濟及金融發展發表的評論，指其論點顯然忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，在數據及事實前完全站不住腳。

政府稱，國家今年首季及去年全年​經濟實質增長都超過5%，高於目標，香港經濟同樣穩步增長，本港國際金融中心地位不斷鞏固提升，香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色無可比擬。

聲明又列出數據指，港股市值逾33萬億元，是1997年回歸時的10倍，滬深港通亦累計帶來超過1.8萬億人民幣及3.1萬億港元北向及南向資金流，足證香港作為國際金融中心，充分發揮了融通中外資本的能力，未來亦將繼續發揮協助把國際企業及投資者「引進來」，和助力內地企業「走出去」的關鍵作用。

聲明提到，國安法和維護國家安全條例成功落實為香港社會帶來穩定和安全的環境，有利投資和金融發展。

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