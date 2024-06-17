該行稱，目前長建2024年預測股息率為5.9%，與美國10年期國債收益率差距約130 點子（20年平均值為158 點子），若美國下半年如預期啟動減息，美國國債收益率曲線可望進一步下移，中線息差仍具吸引力。

其又指，長建有超過90%的盈利貢獻來自海外地區，其中英國及澳洲地區佔近70%，由於該地區的公用事業項目如供電、供水及供氣等，乃受到利潤管制協議保障，收益與通脹率掛鈎，而集團簽訂的管制協議大多於最早2025年方會重新檢討，故集團今年之盈利能見度相對較高。截至2023年底，長建的淨負債對權益比率約8%，尚有充裕空間提升槓桿以作潛在資產收購。近期該集團就宣布收購英國可再生能源及北愛爾蘭供氣資產項目，雖然規模不算大，但釋出積極併購訊號，有利估值提升。長建今日股價收報43.45元，跌0.46%。

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