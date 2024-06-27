碧桂園指，復牌指引包括根據上市規則之規定刊發所有尚未公佈之財務業績及處理任何審核修訂；證明公司遵守上市規則第13.24條；及向市場公佈所有重大資料，以便公司股東及其他投資者評估公司狀況。

聯交所指出，公司須滿足復牌指引、對導致其暫停買賣的事項作出補救及全面遵守上市規則以令聯交所信納，方可獲准恢復其證券買賣。

公司指，就此而言其負有主要責任制定復牌計劃。聯交所進一步指出，倘公司的情況發生變化，其可能修訂或補充復牌指引。

債務重組方面，公司表示正與包括代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的專案小組在內的債權人團體及其顧問一同積極探索所有可行的境外債務重組選項，以推進一個能夠為集團建立一個可持續的資本結構的全面債務重組方案，從而確保集團的長遠發展，維護所有利益相關者的權益，並確保公平對待所有債權人。

此外，公司持續定期反饋專案小組和協調委員會的顧問提出的盡職調查請求。特別是，公司和顧問與協調委員會和專案小組的顧問定期舉行會議，以制定考慮到公司重組後償債能力的全面重組解決方案之關鍵商業條款。於公告日期，全面重組方案相關工作正在進行中。

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