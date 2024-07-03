恒生銀行財富管理及個人銀行樂務主管李樺倫表示，隨著更多港人家庭需要管理海內外的各種支出和消費，恒生今年特意提升優越理財及附加 Family+戶口的功能，客戶除了可一站式在恒生Mobile App內開立優越理財及附加Family＋戶口外，無論是海外轉帳或提款簽帳各方面均已全面升級，讓客戶無論身在何方皆不受地域限制。

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