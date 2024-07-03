恒生銀行（0011）宣布，將旗下優越理財及附加「Family+户口」升級，該行優越理財客戶現可於優越理財戶口，及其相連的「Family+戶口」開立多貨幣Mastercard扣賬卡，均可免手續費使用指定12種貨幣簽賬消費，或於全球自動櫃員機提取現金，以直接從相連的優越理財及附加「Family+戶口」扣除，客戶並可設定扣賬卡的每月消費限額。
恒生銀行財富管理及個人銀行樂務主管李樺倫表示，隨著更多港人家庭需要管理海內外的各種支出和消費，恒生今年特意提升優越理財及附加 Family+戶口的功能，客戶除了可一站式在恒生Mobile App內開立優越理財及附加Family＋戶口外，無論是海外轉帳或提款簽帳各方面均已全面升級，讓客戶無論身在何方皆不受地域限制。
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