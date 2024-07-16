保聯會壽險總會主席林嘉言表示，該會支持有關遷冊制度的推行，而本港大部分大型的保險公司為海外註冊，相信當中有部分大型保險公司會支持該制度。林嘉言解釋，大部分保險公司公司業務僅限於香港，保險公司將其公司搬回香港其中一個好處為，可以減少於其他地區申報監管的工序。

許金桂補充，過往有部分保險公司將其總部搬至新加坡，有關保費收入亦計算於總部所在地的新加坡在內、而非香港，造成港保險市場萎縮及人才流失的惡性循環。

「港車北上」推出約一年多，許金桂指目前有約6.9萬輛港車完成申請，每日港車到內地的次數有約4萬架，而內地及香港設「等效先認」措施，令港保單受保範圍擴大至內地的交通強制保障制度內。他提到，現時本港現時約有21間保險公司提供相關理險服務，惟相關保單數量不足1萬，原因或因港人投保內地、購買內地交通強制保險有關，同時或因港保險公司有關宣傳不足。

許金桂建議，港人應使用港保險公司，因有意外時與中介聯絡賠償索取的溝通較為方便。劉佩玲解釋，港人或因方便、急北上而投保內地，她提到內地的第三者保障金額僅為20萬元人民幣，較香港的1億港元相差較大。

另外，港府正研究於網約車平台發牌。劉佩玲表示，現時於網約車平台的車主或使用私家車身份，但私家車與載客取酬的商業用車輛相較下，其駕駛時數有別，相信保險業界將調查有關風險，並提升相關網約車的保費，業界或需參考外國網約車平台的有關數字，而制定其風險模組。

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