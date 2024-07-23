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Now TV提共英超西甲12個月串流服務 限時優惠價2480元

2024/25年度英超西甲即將開波，Now E官網公布，Now TV現已推出串流服務，模式與Now E相同，包括無承諾期、無須安裝機頂盒、最多可同時於兩部裝置收看，以及消費者最關注的彈性收費。據介紹計劃分12個月、1個月及1日通行證，惟目前1個月及1日通行證未公布詳細價格。12個月計劃則提供「限時優惠價」，承惠2480元（每月平均207元），與上球季Now E提供的「賽季通行證」價格相同

Now E官網顯示有關「限時優惠價」計劃為Now E 客戶而設，由即日（23日）起至8月31日接受訂購，12個月通行證除了包括英超及西甲24/25年度足球賽事外，亦包括Now Sports Premier League TV、曼聯球會節目 MUTV 及 Now668 賽馬頻道。換言之，球迷看完英超西甲賽季後（約每年5月中旬結束）、餘下合約期仍有其他體育賽事可觀看。儘管有關「限時優惠價」指為Now E客而設，但並非Now E客戶的本報記者嘗試訂購服務時，亦能成功進入付費步驟。

Now E官網資料指，網上訂購後可透過包括「Now 隨身睇」和「Now TV」智能電視應用程式，以及 Now TV 網站觀看賽事，而且可在 Now E 盒子安裝「Now TV」智能電視應用程式亦可收看賽事。

以往球季Now E有提供的「賽季通行證」，由發售日開始生效，至翌年6月底完結，條文與是次推出的12個月通行證分別在於目前計劃生效期較長。

至於Now TV原有、以「簽死約」形式提供英超西甲賽事轉播，按24個月計劃並計及回贈，平均月費是261元，但因用機頂盒觀看、技術採用纖網絡專線，速度與穩定性較串流服務為佳。