Now E官網顯示有關「限時優惠價」計劃為Now E 客戶而設,由即日(23日)起至8月31日接受訂購,12個月通行證除了包括英超及西甲24/25年度足球賽事外,亦包括Now Sports Premier League TV、曼聯球會節目 MUTV 及 Now668 賽馬頻道。換言之,球迷看完英超西甲賽季後(約每年5月中旬結束)、餘下合約期仍有其他體育賽事可觀看。儘管有關「限時優惠價」指為Now E客而設,但並非Now E客戶的本報記者嘗試訂購服務時,亦能成功進入付費步驟。

Now E官網資料指,網上訂購後可透過包括「Now 隨身睇」和「Now TV」智能電視應用程式,以及 Now TV 網站觀看賽事,而且可在 Now E 盒子安裝「Now TV」智能電視應用程式亦可收看賽事。

以往球季Now E有提供的「賽季通行證」,由發售日開始生效,至翌年6月底完結,條文與是次推出的12個月通行證分別在於目前計劃生效期較長。

至於Now TV原有、以「簽死約」形式提供英超西甲賽事轉播,按24個月計劃並計及回贈,平均月費是261元,但因用機頂盒觀看、技術採用纖網絡專線,速度與穩定性較串流服務為佳。