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中金指澳門8月賭收表現符預期 暑假過後首日賭股股價普遍跌

澳門博彩監察協調局最新數據顯示，今年8月份錄得博彩收入197.54億元（澳門元、下同），按年增長14.8%，按月亦增長6.2%，中金發表報告指，這與市場預期大概一致。首八個月合計下，賭收更達1521億元，按年增長33.4%，約相當於2019年同期疫情前的賭收水平約80%。

澳門治安警察局亦對暑假期間提供最新數據，今年7至8月澳門各口岸共錄得3780.72萬人次出入境，日均近60.98萬人次，較去年和疫情前2019年同期分別增加12.5%和11.9%。同時更先後於8月3日、10日和24日三度刷新單日出入境最高紀錄，現時最高紀錄為8月24日的近75.36萬人次。在通關人士中，入境訪澳旅客在期間共錄得668.13萬人次，按年升11.7%，已恢復到2019年同期疫情前的93.4%，日均為近10.78萬人次。

澳門旅遊局亦總結指，今年暑假整體旅客客況理想，總客量達預期目標。7至8月份基本恢復2019年同期水平，8月份超過2019年同期水平。根據臨時數據顯示，今年7月1日至8月31日期間，共錄得近668.5萬旅客人次，日均10.8萬人次。對比2019年同期的715.3萬人次，已恢復93.4%接近持平的水平。臨時數據更顯示，今年8月份客數約366.3 萬人次，日均11.8萬人次，單日8月24日最高近16.7萬人次。，相對2019年8月客數約362.3萬人次，日均11.7萬人次，單日8月4日最高15.1萬人次。2024年8月份整體客況，超過2019年疫情前。今年暑假國際旅客共錄得33.6萬人次，日均5423人次，按年增加29.8%；對比2019年同期44.5萬人次，日均7172人次已恢復至75.6%。

濠賭股方面，六大博企中除了美高梅（2282）仍股價微升0.57%之外，其餘皆下跌。跌幅最大為金沙中國（1928），全日跌2.25%。

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