智能咪錶有別於傳統的士咪錶，CabCab 提供電子收據、自動計算附加費車資等電子化功能，同時於本地電子支付終端方案供應商支持下，引入多種電子支付方式。

CabCab 董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，旗下新款電動的士配置獲政府認可的智能咪錶，更提高智能的士咪錶的使用率，透過電子化功能，提升司機服務效率及質素，改善業界生態。

CabCab首席執行長許健生表示，除本地發展，公司將會積極把CabCab帶往世界各地，當中主要集中拓展尼泊爾、泰國等東南亞國家，以及中東地區市場。

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