公司指，阿聯酋航空亦與杜拜航空企業簽訂了多年期租賃延長協議，續租其現有機隊中的4架波音777貨機。透過現有訂單及機隊投資，預計至2026年12月，阿聯酋航空SkyCargo將營運共21架波音777貨機，顯著擴大現有的11架貨機機隊規模。此外，阿聯酋航空將10架波音777-300ER客機改裝為貨機，以進一步增加運力及擴大機隊規模。

阿聯酋航空集團主席暨行政總裁Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum表示，公司正積極投資於新貨機，以滿足日益增長的需求，並期望為遍佈全球的客戶提供更大的靈活性，加強與環球網絡的連接。阿聯酋航空貨運服務需求持續激增，反映杜拜的物流樞紐地位日益提升，同時證明阿聯酋航空SkyCargo為各行各業客戶量身定制的專業物流解決方案卓有成效。

其他報道

大酒店：副主席包立賢今年底辭任 由斐歷嘉道理接任

中銀推「抽股易」提供新股資訊 即日至年底抽新股免手續費

匯豐研究上調港交所評級至「買入」 目標價升至382元

中石化石油工程第三季盈利增九成至2.24億人幣

加拿大皇家銀行減持美的至5%以下

Klook與Google Cloud擴大AI合作關係

赤子城料首三季社交業務收入按年升60.7%至62.7%

加拿大據報大減移民目標人數 明年削逾兩成至39.5萬人

中國據報要求國內車廠暫停歐洲擴張

人力資源平台Deel調遷服務推簽證功能 助港吸引人才

全日沽空金額增0.55% 恒生中國企業沽空增1.3倍

恒指收市跌270點 波幅、成交縮 北水流出 地平線上市升2.7%

加密貨幣錢包T+ Wallet加入連接去中心化金融智能合約功能

美團無人機福田口岸航線啟航 香港電話號碼可下單 最快10分鐘取貨

匯豐保險香港委仕蘇黎世香港前高層歐睿暉為首席產品業務總監

微信支付：十一黃金周內地客在港澳交易量達疫前高峰3倍

【有片：埋身擊】歐元英鎊後市有機會反彈 可嘗試趁低吸納

波音工會拒絕最新提議 罷工持續

滬指終止四連升 兩市成交額1.52萬億人幣

沙特首隻中國港股ETF 月底上市 南方港股通市值升至近百億

Nvidia晶片Blackwell爆設計缺陷遲出貨 黃仁勳：台積電協助下已解決問題

瑞穗：人民幣展現韌性 料政策重心仍在支撐人民幣情緒