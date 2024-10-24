阿聯酋航空公布，訂購 5 架波音 777 貨機，預計將於 2025 至到 2026 年間交付。連同先前訂單，阿聯酋航空目前共訂購 14 架波音 777 貨機，預計將由現時起至 2026 年底陸續交付。
公司指，阿聯酋航空亦與杜拜航空企業簽訂了多年期租賃延長協議，續租其現有機隊中的4架波音777貨機。透過現有訂單及機隊投資，預計至2026年12月，阿聯酋航空SkyCargo將營運共21架波音777貨機，顯著擴大現有的11架貨機機隊規模。此外，阿聯酋航空將10架波音777-300ER客機改裝為貨機，以進一步增加運力及擴大機隊規模。
阿聯酋航空集團主席暨行政總裁Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum表示，公司正積極投資於新貨機，以滿足日益增長的需求，並期望為遍佈全球的客戶提供更大的靈活性，加強與環球網絡的連接。阿聯酋航空貨運服務需求持續激增，反映杜拜的物流樞紐地位日益提升，同時證明阿聯酋航空SkyCargo為各行各業客戶量身定制的專業物流解決方案卓有成效。
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