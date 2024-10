而許局長仲要求「AI莎士比亞」,為港府啱啱推出嘅金融市場負責任地應用人工智能嘅政策宣言作返首「莎士比亞式」嘅詩,而「AI莎士比亞」首詩亦提到「In Hong Kong's realm, a policy shall rise, To guide the hand of man with thought divine...」,內容大概話香港應該要政策去睇住AI嘅發展,咁香港AI發展就好好喇。

文:薯仔

