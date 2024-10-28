話說今日金融科技周喺亞博館舉行，財庫局局長許正宇就活動上同由創科公司整嘅「AI Evelyn」同埋「AI莎士比亞」互動，許局長仲問到「AI Evelyn」話「你同意香港是國際金融中心嗎？」，而「AI Evelyn」就回答「同意，香港擁有健全嘅金融基礎建設施、穩健嘅監管架構，同埋優越嘅地理位置，而香港嘅吸引力有目共睹 ……」，個答法真係十分之「AI」，唔知「AI Evelyn」嘅學習模組係咪我哋港府嘅官員呢？