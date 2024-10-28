話說今日金融科技周喺亞博館舉行，財庫局局長許正宇就活動上同由創科公司整嘅「AI Evelyn」同埋「AI莎士比亞」互動，許局長仲問到「AI Evelyn」話「你同意香港是國際金融中心嗎？」，而「AI Evelyn」就回答「同意，香港擁有健全嘅金融基礎建設施、穩健嘅監管架構，同埋優越嘅地理位置，而香港嘅吸引力有目共睹 ……」，個答法真係十分之「AI」，唔知「AI Evelyn」嘅學習模組係咪我哋港府嘅官員呢？
而許局長仲要求「AI莎士比亞」，為港府啱啱推出嘅金融市場負責任地應用人工智能嘅政策宣言作返首「莎士比亞式」嘅詩，而「AI莎士比亞」首詩亦提到「In Hong Kong's realm, a policy shall rise, To guide the hand of man with thought divine...」，內容大概話香港應該要政策去睇住AI嘅發展，咁香港AI發展就好好喇。
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