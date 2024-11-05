他續指，應主動開拓更多「一帶一路」沿線國家航點，尤其東盟國家，因其與中國之間貿易額逐漸增加。

空運方面，易志明表示香港機場要與內地機場優惠互補，例如以內陸線為主的珠海機場可經港珠澳大橋到香港機場出口至國際，反之亦然。另外，他表示香港在多式聯運有經驗，有助開拓新貨源，計劃進一步擴展「空鐵」或「海鐵」的聯運方式，「貨量雖然不算很多，但有幾多拿幾多。」

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