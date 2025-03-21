交通銀行（3328）去年純利935.86億元（人民幣，下同），按年上升0.93%，淨經營收入2602.69億元，按年上升0.87%。淨利息收入按年上升3.48%至1698.32億元，淨利息收益率按年下跌0.01個百分點；淨手續費及佣金收入按年下跌14.16%至369.14億元。每股末期息0.197元，計及中期息的全年股息0.379元，按年增1.07%。
去年交行信貸減值損失525.67億元，按年減少7.63%。截至去年底，交行不良貸款率為1.31%，較上年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率201.94%，較上年末上升6.73個百分點。報告期內，共處置不良貸款666.7億元，其中實質性清收303.8億元。
交行管理層表示，去年業務規模穩步提升，盈利增長保持韌性，資產質量穩定向好，經營發展實現穩中有進、穩中提質。今年世界百年變局加速演進，國際環境的不穩定、不確定性因素顯著增加，改革發展穩定任務繁重，但內地國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，將以服務國家戰略、服務實體經濟、服務社會民生為著力點，為加快建設金融強國，推進中國式現代化。
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