moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

名創優品去年多賺16% 末期息8.17美仙

名創優品（9896）公布，2024年度的純利為26.18億元人民幣（下同），按年增16.17%﹔每股基本盈利為2.11元﹔派末期股息每股美國存託股0.3268美元或每股0.0817美元，約佔公司2024年度經調整淨利潤的50%。

集團全年經調整淨利潤為27.21億元，按年增15.4%，經調整每股基本淨盈利為2.18元，經調整EBITDA為43.34億元。

名創優品去年收入為169.94億元，按年增22.8%，毛利率為44.9%，按年增3.7個百分點。集團指，毛利率提高主要是由於海外市場產品優化及直營市場收入佔比提升，帶動海外市場毛利率提高，及由於產品組合轉向盈利能力更高的產品，TOP TOY的毛利率有所提升。

去年銷售成本為93.57億元，按年增14.95%﹔銷售及分銷開支為35.2億元，按年增54.29%。集團於中國內地和海外市場的名創優品門店總數由2023年底6,413家，增加至2024年底的7,504家，當中中國門店佔4386家，中國門店中，25家為直營店、4335家為名創合夥人門店、26家為代理門店。海外方面佔3118家，當中直營店503間，404家為名創合夥人門店、2211家為代理門店。

TOP TOY門店數量由2023年底148家，增加至2024年底的276家。截至2024年12月31日止財政年度，集團產生的GMV總計約人民幣304億元。

其他報道

恒指收市跌530點 兩日挫1081點 成交3390億元兩周最多 北水轉流入 佔比6周低

美團去年第四季溢利62億人幣升1.8倍 全年多賺1.6倍

北韓成全球比特幣第三大國 被指靠駭客竊取 總值89億元

富途謝志堅：富途過往於合規框架內做新股融資 歡迎證監新通函

銀河證券維持恒地「增持」評級　目標價微調至27元

GUM ：3月強積金人均暫賺3300元 年初至今累計回報14429元

長實旗下長江中心二期出租率僅20% 或會減租

滬深三大指數連跌三個交易日 滬指全周跌1.6%

匯豐委德銀前高層陳佩君任環球私人銀行北亞及香港區主管

大公報評論「某知名港企」賣港口 引《基本法》第二十三條立法原則 指違法

報告：中國富裕家庭去年減少28萬人幣消費

港投陳家齊：伙賽昉科技推進香港RISC-V產業發展

【有片：埋身擊】英鎊兌美元高位受壓 料短期或調整向下

先機企業延遲刊發2024年度業績 股份料於4月1日起停牌

半日沽空金額增8% 盈富沽空增1.5倍 南方恒生科技街貨1個月最多

招金礦業全年升111.4% 末期息增至0.05元人幣

瑞銀擬搬遷總部 以避瑞士增加資本金要求

華潤飲料去年多賺23% 末期息連特息派0.483元人幣

中國對美「小額包裹」出口下降

恒指半日跌486點 科指跌2.9% 見兩周低 北水流出10億 暫見半年來首次連續兩日流出

中國建築去年多賺2.1% 末期息維持28.5仙