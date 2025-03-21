集團全年經調整淨利潤為27.21億元，按年增15.4%，經調整每股基本淨盈利為2.18元，經調整EBITDA為43.34億元。

名創優品去年收入為169.94億元，按年增22.8%，毛利率為44.9%，按年增3.7個百分點。集團指，毛利率提高主要是由於海外市場產品優化及直營市場收入佔比提升，帶動海外市場毛利率提高，及由於產品組合轉向盈利能力更高的產品，TOP TOY的毛利率有所提升。

去年銷售成本為93.57億元，按年增14.95%﹔銷售及分銷開支為35.2億元，按年增54.29%。集團於中國內地和海外市場的名創優品門店總數由2023年底6,413家，增加至2024年底的7,504家，當中中國門店佔4386家，中國門店中，25家為直營店、4335家為名創合夥人門店、26家為代理門店。海外方面佔3118家，當中直營店503間，404家為名創合夥人門店、2211家為代理門店。

TOP TOY門店數量由2023年底148家，增加至2024年底的276家。截至2024年12月31日止財政年度，集團產生的GMV總計約人民幣304億元。

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