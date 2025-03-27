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基金公會黃王慈明：認同新股定價諮詢回撥機制兩方案

港交所（0388）歷時3個月的諮詢期於上周三（19日）結束。香港基金公會行政總裁黃王慈明表示，公會認同諮詢所提出，有關首次公開發行股份（IPO）回撥機制兩個方案的建議。黃表示，不應將機構投資者及零售投資者分開，兩者的利益為一致，而愈來愈多零售投資者透過基金或其他工具參與市場，認為機制調整後亦可惠及散戶。

現港交所就回撥機制提出兩個方案，給予上市公司二選一，其一為公開發售初始分配份額5%，回撥最高20%。另一方案則為公開發售初始分配份額10%至50%。

黃王慈明提到，過去基石投資者於完成盡職調查及參與IPO後，因現行回撥機制之下，而不能取得有興趣去認購的股份，另參與IPO建薄配售的投資者，認為散户的新股投資行為及持股時間，亦有很多不確定性。

黃王慈明引述投委會於2021年曾進行的調查稱，當時調查發現有逾五成的散戶於一星期內將新股持股「出貨」，黃稱該行為同時令新股的股價帶來波幅。另她提到，1998年回撥機制實施時，過往由零售投資者主導，現時散戶成交額佔大市成交額十多個百分點，認為是時候重新審視回撥機制。

被問到證監會已對券商就新股融資發通函，當中包括恢復新股融資收取10%的保證金，變相券商孖展只可借九成，市場亦認為推出過後，新股的超額認購倍數會趨回落及較為正常，是否亦應將方案提出的公開發售回撥比例，重新考慮時。黃王慈明回應，她認為該兩個方案已「恰到好處」，至於經證監會發新通函後，而概信港交所自身會有其他考量，並放進最終的諮詢文件中。