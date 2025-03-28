貿易戰升級，加拿大總理卡尼稱將在一兩天內與特朗普通話，下周公布對美關稅的回應。墨西哥尋求獲得對美出口「優惠待遇」。英國《金融時報》報道，歐盟考慮打擊美國服務出口，包括限制大型科技企業的智慧財產權。美國汽車關稅可能導致保時捷和奔馳利潤減少四分之一，法拉利宣布加價。

經濟方面，美國第四季度GDP增幅上修至2.4%，季度核心PCE價格指數被下修。IMF預計，特朗普激進關稅政策將導致今年美國經濟減速，不過暫無衰退之虞。美國2月商品貿易逆差四個月來首次收窄，二手房簽約量小幅回升。

通脹方面，波士頓聯儲行長稱，至少短期內，關稅推高通脹似乎已不可避免。聯儲局前副主席警告，貿易戰可能會使數十年來幫助抑制通脹的主要因素發生逆轉。里奇蒙聯儲行長稱，特朗普政府政策的不確定性對企業和市場信心造成寒蟬效應。

俄烏戰爭方面，美國據悉在擬修訂的美烏伙伴關係協議中要求掌控烏克蘭未來所有重大基建及自然資源投資，力圖排擠歐洲並禁止烏克蘭向美國對手出售關鍵礦物。俄羅斯隔夜以無人機襲擊烏克蘭主要城市。據報美俄雙方或4月中旬就烏克蘭問題舉行第二輪會談。普京稱，各國在北極圈的競爭正在加劇，特朗普吞併格陵蘭的計劃並非開玩笑。

道瓊斯工業平均指數收跌155點，跌幅0.37%，報42299點。標普500指數收跌18點，跌幅0.34%，報5693點。納斯達克綜合指數收跌94點，或0.54%，報17804點。

高盛跌2.61%，報558.92美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累92點，而Visa升1.65%，報349.86元，貢獻道指34點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.85元，升1.04%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.24元，跌1.7%，亞馬遜(美：AMZN)收市報201.36元，升0.11%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報602.58元，跌1.37%，英偉達(美：NVDA)收市報111.43元，跌2.04%，微軟(美：MSFT)收市報390.58元，升0.15%，Tesla (美：TSLA)收市報273.13元，升0.39%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.45%，報546點。德國DAX指數收跌0.71%，報22678點；法國CAC 40指數跌0.51%，報7990點；英國富時100指數收跌0.28%，報8666點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.39%，報7959點。

美國2年期債息曾跌最多0.97%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為1%。低見3.9776厘，是3月24日3.9692厘後最低。收市報3.9899厘，是3月21日後收市新低，當日報3.9481厘。收報3.9899厘，跌0.67%。

美國10年期債息曾升最多1.07%，是3月26日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見4.3984厘，是2月24日4.4545厘後最高。收市報4.3595厘，是2月24日後收市新高，當日報4.4003厘。收報4.3595厘，升0.18%。連升2日，累計升0.0463厘，對上一次連升2日是3月24日。

美2年期10年期債息差，曾高見37.753基點，是1月24日38.045基點後最闊。收市報36.555基點，是1月16日後收市新高，當日報38.036基點。連升2日，累計7.393基點，對上一次連升2日是3月20日。

美3個月10年期債息差，曾高見9.873基點，是2月24日14.268基點後最闊。收市報6.12基點，是2月24日後收市新高，當日報9.88基點。連續第2日擴闊，累計3.172基點，對上一次連續兩日是3月21日。

金龍指數曾升最多2.41%，是3月17日後最大升幅，當日升幅為4.3%。高見8039.77點，是3月20日8161.11點後最高。收市報7959.19點，是3月20日後收市新高，當日報8031.39點。收報7959.19點，升1.39%。連升2日，累計升164.98點，對上一次連升2日是3月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月14日。

道指曾跌最多0.74%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見42142.19點，是3月21日41433.86點後最低。收市報42299.7點，是3月21日後收市新低，當日報41985.35點。連跌2日，累計跌287.8點，對上一次連跌2日是3月11日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月12日。

標指曾跌最多0.72%，是3月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.42%。低見5670.94點，是3月21日5603.1點後最低。收市報5693.31點，是3月21日後收市新低，當日報5667.56點。連跌2日，累計跌83.34點，對上一次連跌2日是3月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月11日。

納指曾跌最多0.87%，是3月26日後最大跌幅，當日跌幅為2.38%。低見17743.8點，是3月21日17474.81點後最低。收市報17804.03點，是3月21日後收市新低，當日報17784.05點。連跌2日，累計跌467.83點，對上一次連跌2日是3月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月11日。

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