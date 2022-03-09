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2月三大住宅辣稅6.62億半年最少 獨BSD稅收增

第五波新冠疫情大爆發，本港近期樓市交投氣氛受到重創，涉及住宅物業的辣稅成交量和稅款均銳減。稅務局最新公布，今年2月份三大住宅物業辣稅宗數按月跌近四成、至只有272宗，同期稅款金額則按月跌9%，至約6.627億元，為去年8月錄約6.3億元後(只計住宅物業)，6個月以來最少。

可留意是，由於有關數字是以買家支付稅款時計算，故實際反映1月至2月初市况，意味仍未具體反映第五波疫情於2月中下旬惡化，對樓市的實際影響。

據稅務局最新公布，2月份三大住宅物業辣稅，包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD，所涉整體宗數及稅款均下跌，整體宗數272宗，即按月減少38%；同期稅款則由今年1月錄約7.276億元，按月減9%、至6.627億元，為去年8月錄得約6.42億元後，6個月以來最少。

2月份三大辣稅中，反映境外買家或公司客入市的BSD成交有80宗，較今年1月減少32%，但相關稅款2.381億元，按月卻增加13%，是2月份唯一錄得稅款收益按月上升的稅項。

至於反映投資者入市的DSD，若單計住宅部分，2月份有175宗相關成交（另有1宗非住宅DSD成交個案），較1月減少40%，涉及稅款4.165億元，按月減少17%。此外，上月錄得17宗SSD成交，按月減少32%，所涉稅款810萬元，按月減47%。

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