文章日期：2022年5月5日 18:21
雖然有業主趕移民賣樓，但亦有外籍家庭客斥逾千萬在港置業。東涌區向來吸引不少外籍人士置業，惟年初疫情肆虐，外籍業主紛紛沽貨回國；隨着近日疫情好轉，該區再度吸引外籍客入市。
中原地產分行經理朱偉雄表示，東涌區本月暫錄約9宗二手買賣成交，包括藍天海岸2座高層B室，實用面積911方呎，3房套間隔、望享機場海景，新近獲外籍家庭以1250萬元承接，實呎13,721元。原業主於2015年6月以836萬元購入單位，持貨約7年，帳面獲利414萬元或約50%。
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