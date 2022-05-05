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外籍家庭客1250萬購藍天海岸3房海景戶

雖然有業主趕移民賣樓，但亦有外籍家庭客斥逾千萬在港置業。東涌區向來吸引不少外籍人士置業，惟年初疫情肆虐，外籍業主紛紛沽貨回國；隨着近日疫情好轉，該區再度吸引外籍客入市。

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