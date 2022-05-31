近年本港零售市道疫弱，舖位租金大跌，曾經風光一時的尖沙嘴栢麗購物大道身價更大不如前，業主希望轉陣求存。資料顯示，栢麗購物大道業主立案法團最新就整條栢麗購物大道地下及一樓向城規會提岀申請，計劃把「休憩用地」改「食肆」(自助餐廳、咖啡室及茶室) 及「商店及服務行業」，計劃僅涉及於栢麗購物大道現有處所內的用途，並沒有涉及增加額外的樓面面積，整個項目涉及3幢物業，總樓面約8.22萬方呎。
申請人指，擬議的「食肆」及「商店及服務行業」為大綱核准圖的第二欄用途，打算提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室，但不包含第 132X 章《食品業規例》所界定的普通食肆牌照。為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，計劃建議為「食肆」用途設置「不超過 50% 總樓面面積」的限制。
申請人又指，因應近年來香港社會經濟環境的模式轉移，特別是尖沙嘴區的經濟環境轉變及旅遊購物者的減少，導致店舖關閉及城市活力下降，申請人建議從城市規劃方面取得一些彈性，以便日後將一些現有的零售商店轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途，旨為這購物大道重新注入城市生活。面對近年急速的社會經濟變化，擬議的用途對於增加當地經濟的靈活性和韌力有著關鍵作用。
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