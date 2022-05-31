申請人指，擬議的「食肆」及「商店及服務行業」為大綱核准圖的第二欄用途，打算提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室，但不包含第 132X 章《食品業規例》所界定的普通食肆牌照。為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，計劃建議為「食肆」用途設置「不超過 50% 總樓面面積」的限制。

申請人又指，因應近年來香港社會經濟環境的模式轉移，特別是尖沙嘴區的經濟環境轉變及旅遊購物者的減少，導致店舖關閉及城市活力下降，申請人建議從城市規劃方面取得一些彈性，以便日後將一些現有的零售商店轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途，旨為這購物大道重新注入城市生活。面對近年急速的社會經濟變化，擬議的用途對於增加當地經濟的靈活性和韌力有著關鍵作用。

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