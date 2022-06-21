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美聯黃建業：通關前難全面復蘇 料今年樓價升5%

香港回歸中國25周年，美聯集團（1200）集團主席黃建業表示，本港樓市曾經歷不同的房屋政策及內外因素衝擊，可以用「大起大落」來形容，以回歸年計，樓價並非一路長升，而是「升跌參半」，總計出現「13升12跌」的情況，但整體而言，本港樓價迄今較回歸前上升近七成，反映「磚頭有價」的價值觀經得起時代的考驗。

黃氏續指，目前本港樓市仍然容易受到內外因素影響而波動，他呼籲新一屆特區政府「新班子」，於「重中之重」的房屋政策問題上大刀闊斧，並提出建議，如增加土地供應，另政府亦可考慮放寬按保，甚至考慮加大範圍，助市民置業等。

黃建業強調，深信「港樓有價」，看好長遠升值潛力，惟疫情仍然是樓市的最大挑戰，通關未有期，北水難以大舉流港，本港經濟仍未具備全面復蘇條件，估計下半年一手及二手成交量雖仍會反彈，但反彈幅度將受制於疫情，料全年一手成交約1.5萬宗，即下半年錄約1.02萬宗，較上半年升約1.125倍。

至於二手市場，黃建業預計全年成交約4.8萬宗，即下半年錄約2.7萬宗，較上半年升近29%。樓價方面，預計下半年樓價將於成交回升的帶動下趨向穩定，未通關前全年仍會有約3%至5%升幅。另美聯集團今舉行股東周年大會，美聯集團主席黃建業以逾98%的高得票率連任董事。

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