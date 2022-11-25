據城規會文件顯示，該商業地皮面積51.63萬方呎，現規劃為綜合發展區及顯示為「道路」的地方，恒地提出作綜合辦公室、商業及零售發展（包括商店及服務行業、食肆及娛樂場所）和政府用途，略為放寬建築物高度限制。申請地點主要是空置土地，部分被郵政總局、天星小輪停車場、前香港賽馬會投注中心、兩所公廁及連接國際金融中心及中環碼頭的臨時行人天橋佔用。

多國金中心商場零售樓面15%

資料顯示，項目分東、西面兩個地盤，西面地盤以地積比率3.13倍發展商業部分，擬建3幢物業，有關建築物高度限制最高為50米，第1座為6層高，第2座為9層高，第3座則樓高10層（不計算地庫），而寫字樓主要在第2及3座。東面地盤則屬非商業部分，發展地積比率約0.48倍，擬建低層園景行人平台，並在平台下提供商業設施，亦包括重置後的天星鐘樓，建築物高度由原來的16米（主水平基準上），申請放寬56%至25米，有別與西面建築物，東面的建築物僅樓高1至2層（同樣不計算地庫）。

整個項目總樓面約161.46萬方呎，當中零售樓面佔92.33萬方呎，佔整個項目的57%，而商廈樓面約69.13萬方呎，佔整個項目的43%，另提供大量公眾休憩空間，約30.95萬方呎。項目提供共963個車位，當中325個為公眾私家車停車位。

分兩期發展 1期預計2026落成

整個發展將分兩期進行，第1期發展為3A用地，位於地盤的北面，靠近現時的中環碼頭，當中包括重置項目及現有公共設施，預計2026年完成，而第2期發展為3B用地，位於地盤南面，鄰近怡和大廈及皇后像廣場，預計2031年落成。

申請人表示，上述地點將興建一個以「橋」作為整個發展設計概念的綜合項目，為中環新海濱打造世界級地標，擬議發展將擁抱香港獨有的天際線和城市景觀，並透過空中平台連接3座向海濱遞減建築物高度的商業大樓，以加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能為海濱帶來一個朝氣蓬勃的新地標。

其他報道

CCL失守160點 重返5年前水平

太古城5日10成交 佔本月近六成交投

朗譽首批折實17938元 幾近重返3年前同區新盤價

星之谷莊錦輝料下月P將見5.5厘

豐泰等灣仔秀華坊項目 重建216伙住宅

緹山首錄租賃 單號屋月租27.5萬呎租94元

太古城本月暫錄17宗成交 按月增四成