moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

菁雋本月5成交全蝕 開放式戶3年實蝕75萬

「龍床盤」屯門菁雋連錄二手蝕讓。區內代理指，菁雋自本月26日起連錄3宗成交，均為蝕讓個案，其中一宗極高層11室，實用171方呎，屬開放式單位，新近以260萬元易手，實呎15205元。原業主2019年以328.3萬元一手購入，帳面蝕約68.3萬元或21%，連使費料實蝕約75萬元或23%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款