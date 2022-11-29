「龍床盤」屯門菁雋連錄二手蝕讓。區內代理指，菁雋自本月26日起連錄3宗成交，均為蝕讓個案，其中一宗極高層11室，實用171方呎，屬開放式單位，新近以260萬元易手，實呎15205元。原業主2019年以328.3萬元一手購入，帳面蝕約68.3萬元或21%，連使費料實蝕約75萬元或23%。