文章日期：2022年11月29日 20:50
「龍床盤」屯門菁雋連錄二手蝕讓。區內代理指，菁雋自本月26日起連錄3宗成交，均為蝕讓個案，其中一宗極高層11室，實用171方呎，屬開放式單位，新近以260萬元易手，實呎15205元。原業主2019年以328.3萬元一手購入，帳面蝕約68.3萬元或21%，連使費料實蝕約75萬元或23%。
據悉，屋苑於本月暫錄5宗成交，若連使費計，全數均屬蝕讓個案。
其他報道
AVA 61一房低見380萬 5年料實蝕120萬
柏傲莊III再增6買家「棄船」 單月錄52宗取消交易
尚悅‧方開放式戶310萬沽 屋苑實呎失守1.5萬
綠表客「FULL PAY」280萬入市龍門居2房戶
黃埔花園2房645萬沽 同類戶不足一周跌5%
信置市建局標售大角嘴兩商場 市值約3.8億
海富中心低層戶2000萬沽 5年料實蝕45%
湯君明9億放售寶田商場 高6年前購入價逾1倍
飛揚頂層特色戶525萬招標售出 實呎1.86萬
嘉蘭閣頂層複式2408萬沽 4年實蝕逾400萬
《成報》創辦人何氏家族9500萬沽禮頓山 低年初價7%
內地客1138萬沽海怡半島3房 4年料實蝕340萬
天水圍本月未補價居屋逼50宗 屏欣苑2房4年升九成
貝沙灣3房海景戶月租6萬 回報2.5厘
峻瀅3房725萬沽 實呎9851元屋苑2年半新低
環宇海灣2房810萬沽 業主3年料實蝕4%
匯璽開放式戶590萬沽 3年料平手離場
外區客520萬購淘大兩房 28年升逾1.5倍
【有片：睇樓手冊】朗譽內籠四正實用 力吸小家庭客