中原地產分行資深區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城市況持續向好，周末兩日錄5宗成交，創13個周末、即約3個月高位，本月暫錄得15宗成交，其中51座高層D室，實用面積304方呎，2房間隔，以510萬元沽出，實呎16776元。

此外，據美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑錄約26宗成交，按周升約13%，升至6周新高，是連續11周錄得雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，近期中港全面通關帶動內地客源增加，加上美國息口有見頂之勢，帶動樓市氣氛漸入佳境，二手睇樓持續活躍，交投亦維持穩中向好的勢頭。布又認為，全新大盤登場將繼續誘發市場購買力，估計短期樓市將延續「陽春」格局，一、二手有望同步「價量齊升」，至於樓價方面則料保持穩步回升之勢，未來2個月甚至有望出現約3%升幅。