文章日期：2023年2月22日 19:08
新一年度財政預算案今日公布減免首置印花稅，有首置買家擔心賣家反價，主動提早到代理行簽約。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園2座高層D室，實用面積484方呎，2房間隔，新買家為區內首置客，有見政府印花稅，擔心心儀單位會被反價，提早兩小時到分行簽約，再由代理即時送約予業主。單位最終以523萬成交，實呎10,806元，屬市價水平。
原業主早於2003年11月以88萬元購入，及後曾作內部轉讓，以2003年的購入價計，單位逾19年帳面升值435萬元或約4.9倍。
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