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減印花稅後恐業主反價 買家523萬搶購海麗花園2房

新一年度財政預算案今日公布減免首置印花稅，有首置買家擔心賣家反價，主動提早到代理行簽約。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園2座高層D室，實用面積484方呎，2房間隔，新買家為區內首置客，有見政府印花稅，擔心心儀單位會被反價，提早兩小時到分行簽約，再由代理即時送約予業主。單位最終以523萬成交，實呎10,806元，屬市價水平。

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