根據該行研究部資料顯示，有關措施迄今推出後1年，透過該行新申請按揭的客戶當中，涉及按揭保險計劃的申請個案佔整體個案的45%，比按年同期的35.9%增加超過9個百份點，若以樓價劃分，樓價1,000萬元或以下物業的佔比為88.3%，而1,000萬元以上物業，就由放寬措施前的0%增至11.7%。曹德明指，發展商近期開始積極推出新盤，市場積壓多個月的購買力漸釋放，加上最新一份財政預算案中公布放寬住宅印花稅的稅階，多個利好因素下，料樓市將穩步復蘇，同時亦將見「價量齊升」，而在「波叔Plan」協助下，亦可帶動更多買家以高成數按揭換樓，選用按揭保險計劃的比例將有潛力繼續上升。

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