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波叔Plan一周年 按保比例佔45%增9個百份點

去年2月財政司司長陳茂波公布的《財政預算案》中，宣布推出俗稱「波叔Plan」的高成數按揭，實行至今一周年，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，據經絡按揭轉介研究部、金融管理局及香港按揭證券有限公司的數據反映，新取用按揭貸款個案中涉及按揭保險計劃的佔比，由去年2月份的26.3%反覆上升，去年12月份新取用按揭保險計劃貸款宗數，佔整體新取用按揭貸款宗數36.6%，創該行有紀錄以來新高，去年12月份新取用按揭保險計劃貸款金額佔整體新取用按揭貸款金額達42.5%，同創紀錄新高。

根據該行研究部資料顯示，有關措施迄今推出後1年，透過該行新申請按揭的客戶當中，涉及按揭保險計劃的申請個案佔整體個案的45%，比按年同期的35.9%增加超過9個百份點，若以樓價劃分，樓價1,000萬元或以下物業的佔比為88.3%，而1,000萬元以上物業，就由放寬措施前的0%增至11.7%。曹德明指，發展商近期開始積極推出新盤，市場積壓多個月的購買力漸釋放，加上最新一份財政預算案中公布放寬住宅印花稅的稅階，多個利好因素下，料樓市將穩步復蘇，同時亦將見「價量齊升」，而在「波叔Plan」協助下，亦可帶動更多買家以高成數按揭換樓，選用按揭保險計劃的比例將有潛力繼續上升。

 

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