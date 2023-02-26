上周三預算案公布調低首置印花稅稅階後首周末，中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄24宗成交，較上周末反彈六成，當中以港島區表現較佳，太古城、康怡花園及海怡半島合共錄得11宗交投，遠高於正有新盤開售的九龍區及新界區。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末十大屋苑均有交投，成交面廣，反映樓市全面升溫，重拾農曆新年過後的小陽春旺勢。
中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄得5宗成交，為十大屋苑之中最旺。美聯分行首席助理聯席董事范浩銘表示，太古城漢宮閣頂層連天台單位，實用面積702方呎，3房1套間隔，連天台，屬屋苑內的罕有特色放盤，獲用家以1,388萬元承接，實呎19,772元，買家購入作自用。原業主2010年11月約785萬元購入，帳面獲利約603萬元或約77%。
中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城周末錄4宗成交，按周升1倍，包括47座中層A宗，實用面積284平方呎，2房間隔，成交價485萬元，實呎17077元。原業主1997年182萬元買入，帳面獲利303萬元或逾1.6倍。
另外，美聯分行亦統計，周末兩日十大屋苑錄約25宗成交，按周回升約67%，連續13周錄得雙位數，並重返20宗以上水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，周末多個藍籌屋苑睇樓量活躍，成交絡繹不絕，反映二手市場未有受新盤開售影響。