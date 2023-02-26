上周三預算案公布調低首置印花稅稅階後首周末，中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄24宗成交，較上周末反彈六成，當中以港島區表現較佳，太古城、康怡花園及海怡半島合共錄得11宗交投，遠高於正有新盤開售的九龍區及新界區。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末十大屋苑均有交投，成交面廣，反映樓市全面升溫，重拾農曆新年過後的小陽春旺勢。